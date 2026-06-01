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  • Autriche-Tunisie (1-0)

L'Autriche bat la Tunisie sans convaincre

TM
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L'Autriche bat la Tunisie sans convaincre

  Autriche 1-0 Tunisie

But : Sabitzer (63e)

Carton rouge : Konrad Laimer (37e).

Spoiler : ce n’était pas le match de l’année.

Contrairement aux récitals de la Norvège et de la Turquie, l’Autriche s’est contentée d’une victoire sur la plus petite des marges ce lundi face à la Tunisie à quelques jours de la Coupe du monde 2026. La formation de Ralf Rangnick, qui sera dans le groupe J avec l’Argentine, tenante du titre, l’Algérie et la Jordanie, a mal débuté sa rencontre avec l’exclusion dès la 37e minute de jeu de Konrad Laimer pour une main volontaire sur une action dangereuse des Aigles de Carthage, placé dans le groupe F lors de la Coupe du monde avec les Pays-Bas, le Japon et la Suède. Dans la foulée, Anis Ben Slimane a trouvé le montant d’Alexander Schalger sur coup franc (38e).

Sabitzer, forcément

Réduits à 10, les Autrichiens n’ont pas pu compter sur Marko Arnautovic ou David Alaba, mais bien sur leur numéro 9, Marcel Sabitzer. Peu après l’heure de jeu, le capitaine a profité d’un centre en retrait millimétré de Stefan Posch pour tromper Abdelmouhib Chamakh et offrir la victoire aux siens.

À noter aussi une petite inquiétude avec la sortie en boitant d’Hannibal Mejbri après un tacle trop appuyé de Kevin Danso. Prochaine échéance pour l’Autriche : le Guatemala le 11 juin prochain avant de débuter leur Mondial dans un match déjà décisif face à la Jordanie.

Pour Lamouchi et ses hommes, ce sera la Belgique en amical ce samedi.

Pour Lamouchi, Abdi ne doit pas rester à Nice

TM

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