Ali Abdi sera-t-il là contre Saint-Étienne ? L’OGC Nice laisse planer le doute

Alors, on a le fin mot de cette histoire ou toujours pas ? « Il s’est envolé », a simplement lâché Claude Puel en conférence de presse, jeudi, à propos d’Ali Abdi. Le défenseur a en effet quitté le groupe de l’OGC Nice pour se rendre en Tunisie avant le Mondial 2026, snobant ainsi le barrage d’accession retour face à l’AS Saint-Étienne.

Déserteur ? Pas vraiment. Le club azuréen a publié un long communiqué, ce jeudi soir, pour mettre les points sur les I. « Le club avait engagé des discussions avec la Fédération tunisienne afin de permettre au joueur de disputer les deux matchs de barrage avec le Gym. Un accord n’a finalement pas pu être trouvé dans un calendrier rendu extrêmement complexe par les dates FIFA », a assuré l’OGC Nice, remerciant son joueur d’avoir tout fait pour participer au match aller. Dans le même temps, le club a volé au secours du latéral gauche, « victime d’un déferlement de menaces sur les réseaux sociaux ».

Lamouchi ne veut pas le lâcher

Si Ali Abdi s’est rendu en Tunisie, c’est avant tout pour « effectuer les démarches administratives liées à son visa pour les États-Unis ». Or, le club niçois a fait savoir que le principal intéressé est « déterminé à revenir soutenir le groupe à l’occasion du match retour » contre les Verts. Reste à savoir si ce sera sur le terrain ou en tribune.

Communiqué de l'OGC Nice sur la situation d'Ali Abdi ⤵︎ Au vu de l’ampleur prise par la situation, l’OGC Nice tient à rappeler le contexte particulier entourant la situation d’Ali Abdi. Le club avait engagé des discussions avec la Fédération tunisienne afin de permettre au… pic.twitter.com/sp9k4A2Ct1 — OGC Nice (@ogcnice) May 28, 2026

Sabri Lamouchi, sélectionneur de la Tunisie, ne compte pas franchement laisser l’homme aux 45 sélections, dont une avec le brassard en décembre dernier, disputer un match juste avant la Coupe du monde. « Le directeur sportif de Nice (Florian Maurice) m’a appelé et, en effet, je ne lui ai pas donné mon accord pour qu’Ali Abdi reste, puisque le règlement de la FIFA est du côté des sélections nationales. La situation de Nice m’attriste, […] mais si j’avais dit oui, les supporters tunisiens n’auraient pas apprécié. Chacun défend ses intérêts. Il y a des lois. Il y a eu un compromis pour le match aller, maintenant il est là. Imaginons qu’il se blesse, comment je fais ? Ce n’est pas possible », a-t-il déclaré, avant que le communiqué niçois ne tombe.

En un mois, Abdi va être relégué en Ligue 2 et éliminé du Mondial en phase de poules, et il n’aura même pas le luxe de choisir.

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