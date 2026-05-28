Sérénité project : Grégory Lorenzi livre son plan pour l’OM

Cette fois, c’est la bonne, l’OM peut enfin lancer sa saison. Avec quelques jours de retard en raison d’un engagement donné en amont à Nice en cas de maintien en Ligue 1, Grégory Lorenzi a bien signé à l’Olympique de Marseille.

Trancher avec l’instabilité récente

Le nouveau directeur sportif s’attèle déjà à la tâche puisqu’il n’a pas perdu de temps pour donner son premier entretien à L’Équipe. L’occasion pour l’ancien dirigeant du Stade brestois de dévoiler sa feuille de route, se détachant du duo Longoria-Benatia : « L’objectif est de retrouver de la sérénité et de la stabilité. J’ai à bâtir une nouvelle équipe pour recréer une synergie, un groupe, un état d’esprit. »

Le Corse sait quand même là où il a mis les pieds : « L’OM est un club historique, très spécial, très populaire, très excitant. À nous de trouver le meilleur équilibre entre le projet sportif et notre réalité économique. Tous les clubs veulent réduire les coûts. Mais quand on est l’OM, on a aussi l’ambition de gagner des matchs, de rendre fière une ville, d’être compétitif. »

C’est sûr que ça va lui changer de Brest.

Une nouvelle empoignade à Marseille