Cette fois, l’OL n’empêchera pas Crystal Palace de jouer la Ligue Europa

Pas de bis repetita. Alors que Crystal Palace a décroché le graal en Ligue Conférence face au Rayo Vallecano (1-0), la situation des Eagles rappelle un cas de figure qu’ils ont déjà connu au crépuscule de la saison dernière. Si les joueurs d’Oliver Glasner avaient remporté la FA Cup (leur offrant une qualification en Ligue Europa), ces derniers avaient finalement été rebasculés en C4 puisque l’OL avait décroché un autre ticket pour la compétition.

En effet, le lien de multipropriété entre les deux clubs avait douché les espoirs anglais de disputer la petite sœur de la Ligue des champions, et ce, malgré l’engagement d’une procédure judiciaire pour tenter d’y remédier.

Fin des relations entre les deux clubs

Cette saison, le cas de figure est presque similaire, au point près que les Lyonnais pourraient disputer la Champions en cas de qualification lors des barrages d’août.

Quoi qu’il en soit, pas d’inquiétude pour les supporters des Eagles, qui ne sont plus liés avec les Rhodaniens depuis le départ du club de John Textor et la fin des relations de multipropriété qui liaient les deux parties. Pas de statu quo, donc, et deux équipes qui pourraient se retrouver la saison prochaine, sur les terrains, si le pire scénario venait à se produire pour les Lyonnais, lors des qualifications d’août.

Le Lion ne s’associe pas avec l’Aigle (ou le cafard).

Lyon et Crystal Palace sont fixés sur leur avenir européen