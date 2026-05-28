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Pourquoi jouer à Budapest va être très spécial pour Viktor Gyökeres

OC
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Pourquoi jouer à Budapest va être très spécial pour Viktor Gyökeres

Gyökeres fait tomber le masque. La finale de la Ligue des champions aura une saveur bien particulière samedi soir pour le buteur d’Arsenal. Et pour cause, l’attaquant des Gunners fera honneur à ses racines en disputant cette rencontre à Budapest.

Comme le révèle le Telegraph, le grand-père de Viktor, Istvan Gyökeres, avait fui sa Hongrie natale en 1956, à l’âge de 18 ans seulement. Dans un contexte de tutelle politique par l’Union soviétique, il avait simplement laissé derrière lui une lettre d’adieu, sans pour autant donner d’indications sur sa destination.

« C’est un Gyökeres typique »

Le grand-père de Viktor Gyökeres a donc trouvé refuge en Suède, où il a par la suite entraîné des équipes féminines. Après la victoire en demi-finale contre l’Atletico de Madrid, le Gunner avait écrit «  retour aux sources » en légende de sa publication Instagram. « C’est un Gyökeres typique, explique Eszter Gergye, cousine éloignée de Viktor. « Il ressemble beaucoup à la branche hongroise de la famille, celle des Gyokeres. 

On attend désormais qu’il obtienne le prix Puskas.

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OC

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