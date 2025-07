Viktor Gyökeres raconte l’origine de sa célébration masquée

Inconnu à 25 ans, superstar à 28 ans. Oui, c’est encore possible dans le foot.

Et c’est le destin qu’est en train de vivre Viktor Gyökeres, l’attaquant suédois du Sporting, qui affole les compteurs statistiques depuis deux ans : avec 97 buts et 28 passes décisives toutes compétitions confondues délivrés en… 102 matchs depuis son arrivée au Portugal en provenance de Coventry, le bomber venu du nord de l’Europe s’est fait un nom sur le Vieux Continent. Annoncé dans le viseur de plusieurs gros clubs européens cet été, à l’image d’Arsenal ou de Manchester United, Gyökeres semble désormais prêt pour le grand saut. Autre preuve de sa maturité récente : sa première longue interview accordée au magazine France Football où Gyökeres évoque notamment l’origine de sa célébration où il mime un masque posé sur son visage avec ses mains. « C’était pendant la Coupe du monde 2022. La Suède n’étant pas qualifiée, je suis parti en vacances avec des amis. Ils m’ont confié qu’ils en avaient marre de me voir changer de célébration à chaque but, que je devais trouver la mienne, ma signature. Au bout d’un certain temps, j’ai tenté celle-ci. Tout le monde a adoré. Depuis, je la fais à chaque but. Plein de gens l’ont reproduite, c’est cool ! Même si certains l’ont fait contre moi, en vrai je trouve juste ça drôle. »

Si Gyökeres ne nie pas que celle-ci pourrait venir du personnage de Bane dans Batman, il explique surtout avoir senti la différence et une multitude de regards posés sur lui depuis qu’il enchaîne les buts comme les perles. « C’est la vie d’un attaquant, a poursuivi l’international suédois. La reconnaissance vient avec les buts. Je m’y suis fait. Est-ce qu’on m’a sous-estimé ? Peut-être. C’est un mélange de plein de choses. Pour être honnête, avant je ne jouais pas aussi bien. Je n’étais pas forcément dans le bon contexte, avec les bonnes personnes autour de moi. Depuis quelques années, je le suis. Ça m’aide à montrer tout mon potentiel. J’ai franchi un cap, je joue mon vrai football et je repousse mes limites. Je compte bien m’améliorer encore. »

C’est ce qu’on appelle envoyer un message.

