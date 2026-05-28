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La FIFA au secours de l'Iran

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La FIFA au secours de l'Iran

La FIFA plus efficace que les consulats américains ? C’est officiel depuis plusieurs jours, le camp de base de la sélection iranienne pour la Coupe du monde se situera à Tijuana au Mexique et non à Tucson en Arizona. Un autre problème reste désormais à régler pour la Team Melli : la question des visas pour entrer sur le territoire des USA, et ainsi jouer la Nouvelle-Zélande, la Belgique et l’Égypte sur les pelouses américaines.

« La FIFA devrait (assurer) la délivrance d’un visa à entrées multiples »

Ce jeudi, le président de la Fédération iranienne Mehdi Taj s’est exprimé à ce sujet dans les médias iraniens. « La FIFA devrait (assurer) la délivrance d’un visa à entrées multiples afin que les joueurs puissent entrer (aux États-Unis) et revenir (au Mexique)». La FIFA doit donc désormais obtenir les visas avant le premier match de la Team Melli à Los Angeles le 15 juin contre la Nouvelle-Zélande.

C’est plus facile de rentrer sur le territoire de Saint-Vincent-et-les-Grenadines.

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MBC

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