Pourquoi les Bleues ne pourront pas loger à Clairefontaine

Chassées de leur propre demeure. Pour le rassemblement de juin et les matchs de qualification au Mondial 2027, les Bleues ne pourront pas aller à Clairefontaine. Alors non, ce n’est pas de la faute de l’équipe de France du Eleven All Stars. C’est tout simplement parce que l’équipe de France masculine occupera déjà les lieux pour se préparer pour la Coupe du monde 2026.

Mais où séjourneront donc les joueuses de Laurent Bonadei à partir de lundi ? Pas très loin de Clairefontaine dans les Yvelines, puisqu’elles se rendront dans un hôtel de Rambouillet. À noter qu’elles s’entraîneront tout de même au sein des installations sportives de Clairefontaine, avant de se rendre en Pologne mercredi en vue de leur premier match.

Un moment d’échange avec les Bleus ?

« On avait deux possibilités, se délocaliser et démarrer en Pologne ou rester à proximité de Clairefontaine et bénéficier des installations techniques en ayant un logement à l’extérieur, étant donné que notre équipe A (les masculins de Didier Deschamps, NDLR) y sera présente, a-t-il décrit en conférence de presse. J’ai trouvé opportun d’être sur place et d’avoir un moment d’échange avec l’équipe masculine. C’est une bonne chose de se croiser à un moment donné et de leur transmettre nos encouragements pour cette belle compétition. »

Les coéquipières de Geyoro affronteront donc la Pologne le vendredi 5 juin (18 heures) avant de croiser le fer avec l’Irlande le mardi 9 juin (21 heures).

On leur conseille aussi le château de Maisons-Laffite dans le 78.

La liste des Bleues avec deux absentes majeures et quatre nouvelles