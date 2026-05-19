Aulas optimiste pour l’avenir de Dijon et Nice

S’il est autant optimiste qu’avant les élections… Présent à la cérémonie des trophées LFFP, qui a notamment élu la Lyonnaise Melchie Dumornay joueuse de la saison de Première Ligue, Jean-Michel Aulas a assuré que des solutions étaient à l’étude pour sauver les clubs de Dijon et Nice, menacés de disparition malgré la sixième place des Dijonnaises en Première Ligue et la huitième position des Niçoises en Seconde Ligue.

Des partenaires solides recherchés

« Le foot féminin français est en train de trouver des partenaires solides pour augmenter les budgets, » a assuré Jean-Michel Aulas, alors que ces difficultés financières avaient déjà touché Orléans et Montpellier, mais avant l’historique Soyaux. « La ministre des Sports Marine Ferrari a annoncé un projet de loi permettant pour une association d’avoir deux structures, l’une féminine, l’autre masculine, avec des investisseurs différents, a rassuré l’ancien candidat à la mairie de Lyon. Les clubs peuvent désormais aller trouver des investisseurs dans le foot féminin. Actuellement, des négociations ont lieu à Dijon. Je serais étonné qu’un grand club comme Nice, avec un des plus gros investisseurs d’Europe, ne trouve pas de solutions. […] Vous savez aussi que la France a des difficultés chez les garçons. C’est injuste que les filles en subissent les conséquences. »

Le président de la LFFP n’a pas d’informations sur la section féminine de l’OGC Nice, menacé de disparition, mais il a également couvert d’éloges la progression du foot féminin français : « En matière d’affluences, on a dépassé l’Espagne. On est dans le trio de tête, derrière l’Angleterre et l’Allemagne. On a passé des conventions avec les joueuses, notamment sur les grossesses. […] Là, on a passé le contrat des droits à l’image. » Bref, tout va bien.

Comme dit JMA : « Quand il y a du football féminin, tout va bien. »

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