Griedge Mbock salue la nomination de Marie-Louise Eta

Women power. L’intronisation de Marie-Louise Eta à la tête de l’équipe première de l’Union Berlin a marqué un tournant historique pour les femmes dans le football masculin de haut niveau. Après le nul de l’équipe de France féminine contre les Pays-Bas (1-1) ce samedi, la capitaine tricolore Griedge Mbock a salué cette « belle avancée » pour les femmes dans le football.

« Un beau signal »

« Écoutez, ça représente une belle avancée. C’est aussi un beau signal pour les jeunes filles qui aspirent à peut-être entraîner aussi un jour, a estimé la joueuse du PSG au micro de So Foot. C’est une bonne chose pour elle, je lui souhaite tout le meilleur en tout cas pour sa future mission. »

Plus tôt dans la journée de samedi, la coach allemande de 34 ans a dirigé son premier match officiel avec l’Union Berlin. Malgré la défaite face à Wolfsburg et le hold-up des Loups (1-2), les Berlinois ont largement dominé la rencontre et ont livré une prestation très encourageante. De quoi nourrir de beaux espoirs pour la fin de saison.

Comme dirait Théodora, « boss lady ».

Les Bleues butent sur les Pays-Bas