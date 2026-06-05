Le Stade rennais se débarrasse d’un indésirable

Ci-mer Albert. L’opération dégraissage se passe bien du côté de Rennes. Le club breton a acté le départ d’une des nombreuses erreurs de casting de l’ère Frederic Massara : Albert Gronbaek. Le milieu danois s’est engagé du côté de Hambourg, où il était prêté en deuxième partie de saison. Le club allemand a décidé de lever l’option d’achat fixée à 5 millions d’euros pour le joueur rennais.

𝐇𝐞𝐫𝐞 𝐭𝐨 𝐬𝐭𝐚𝐲: Albert #Grönbaek bleibt über den Sommer hinaus bei uns! 💙🤍🖤 Nach vorangegangener Leihe verpflichten wir den 25-jährigen Dänen fest vom französischen Erstligisten @staderennais. 🤝 Wir freuen uns sehr, dass du bei uns bleibst, Albert! 😍 🇩🇰 Lad os… pic.twitter.com/DJKbmC5pMc — Hamburger SV (@HSV) June 5, 2026

12 millions et puis c’est tout

Gronbaek était arrivé à l’été 2024 en provenance de Bodø/Glimt pour 12 millions d’euros avec beaucoup d’espoir dans ses valises, mais il a fini par symboliser l’échec du mercato rennais cet été-là. Après des prêts successifs à Southampton puis au Genoa, le beau blond s’est enfin trouvé un point de chute loin de la Bretagne. Le Stade rennais « souhaite au milieu de terrain danois le meilleur pour la suite de sa carrière ».

Prêté en Bundesliga en début d’année, Albert Grønbæk est définitivement transféré au 𝙃𝙖𝙢𝙗𝙤𝙪𝙧𝙜 𝙎𝙑. Le SRFC souhaite au milieu de terrain danois le meilleur pour la suite de sa carrière 🤝 pic.twitter.com/36RtCxy14j — Stade Rennais F.C. (@staderennais) June 5, 2026

Galette saucisse je t’aime, mais je préfère les hamburgers.

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