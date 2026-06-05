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Le Stade rennais se débarrasse d’un indésirable

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Le Stade rennais se débarrasse d’un indésirable

Ci-mer Albert. L’opération dégraissage se passe bien du côté de Rennes. Le club breton a acté le départ d’une des nombreuses erreurs de casting de l’ère Frederic Massara : Albert Gronbaek. Le milieu danois s’est engagé du côté de Hambourg, où il était prêté en deuxième partie de saison. Le club allemand a décidé de lever l’option d’achat fixée à 5 millions d’euros pour le joueur rennais.

12 millions et puis c’est tout

Gronbaek était arrivé à l’été 2024 en provenance de Bodø/Glimt pour 12 millions d’euros avec beaucoup d’espoir dans ses valises, mais il a fini par symboliser l’échec du mercato rennais cet été-là. Après des prêts successifs à Southampton puis au Genoa, le beau blond s’est enfin trouvé un point de chute loin de la Bretagne. Le Stade rennais « souhaite au milieu de terrain danois le meilleur pour la suite de sa carrière ». 

Galette saucisse je t’aime, mais je préfère les hamburgers.

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