Un Tamari-gate autour du plus beau but de la saison de Ligue 1

132 711 voix d’avance, et pourtant, il a perdu. Ce lundi, Ousmane Dembélé a remporté le vote des « fans » pour élire le but de la saison 2025-2026, organisé par la Ligue 1, avec 2237 voix. Jusque-là rien de choquant. Le numéro 10 parisien avait alors « fait du sale », comme disent les djeuns, contre Lille, le 16 janvier dernier, et une victoire 3-0. Il devance Mousa Al-Tamari (Rennes), Matthieu Udol (Lens), João Neves (PSG) et Arthur Avom (Lorient).

Vous avez élu comme #ButdelaSaison le superbe lob d'Ousmane Dembélé 🌟 pic.twitter.com/UtGpJMb7Ex — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) May 25, 2026

Alerte scandale ?

Dans cette ribambelle de bijoux, il y en a un qui a pourtant récolté 135 048 votes et c’est celui d’Al-Tamari face à Lyon le 3 mai dernier. Le Jordanien s’est métamorphosé en Marco Van Basten, le temps d’une seconde, avec une magnifique reprise de volée dans un angle impossible. Alors pourquoi n’a-t-il pas remporté ce trophée honorifique ? Notre cher et tendre LFP a annoncé avoir revu à la baisse « le nombre de votes attribués à Mousa al-Tamari […] après le signalement de nombreux bots ».

Si les Jordaniens et les Bretons n’ont plus le droit de vote, il faut le dire !

Revivez le multiplex de l’avant-dernière journée de Ligue 1