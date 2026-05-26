On peut dire qu’il est sûr de lui. Alors que le Paris Saint-Germain a toujours le regard tourné vers sa dernière confrontation de la saison contre Arsenal, d’autres protagonistes semblent déjà se pencher sur le mercato des champions d’Europe.

« Je suis absolument certain que (Alexeï) Batrakov ira au PSG cet été », a ainsi déclaré Anton Mitryushkin, capitaine et gardien du Lokomotiv Moscou, au micro de Legalbet. « Nous espérons que tout se passera bien ! Un transfert au PSG serait une bénédiction pour tous », a poursuivi le dernier rempart russe.

Un joyau qui brille dans l’ombre

Le milieu de terrain du Lokomotiv serait dans la short-list du board parisien selon le média russe. Le joueur de 20 ans a inscrit 13 buts et délivré 9 passes décisives en 28 rencontres cette saison. De quoi faire les yeux doux au club de la capitale, qui a déjà fait ses courses en Russie à l’occasion de l’acquisition de Matveï Safonov ? Quoi qu’il en soit, il est difficile de vérifier les prouesses de ce « crack » annoncé, puisque les clubs russes sont toujours interdits de participer aux compétitions européennes en raison du conflit qui anime la bande à Poutine.

Il va falloir recruter un autre Ukrainien pour équilibrer les comptes !

Mikel Arteta extrêmement confiant avant la finale de Ligue des champins