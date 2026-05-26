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Un geste de kung-fu à la Nigel De Jong non sanctionné en Bulgarie

CT
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Un geste de kung-fu à la Nigel De Jong non sanctionné en Bulgarie

A fucking disgrace version bulgare. Alors que le Levski Sofia a remporté le championnat de Bulgarie, Ludogorets lutte pour décrocher une qualification en Ligue Conférence. Le club, champion quatorze années consécutives, a battu le CSKA Sofia (1-0) lors du match de la seconde phase du championnat, ce lundi, grâce à un but inscrit dans les dernières minutes (90e+3).

Un coup de kung-fu dangereux

L’équipe originaire de Razgrad peut en partie remercier l’arbitre, qui a décidé de fermer les yeux sur une action dangereuse durant la dernière demi-heure (62e). Santiago Godoy, l’attaquant du CSKA Sofia, s’apprêtait à réceptionner une balle aérienne tandis que le défenseur adverse Idan Nachmias a élevé son pied droit pour dégager le ballon. Mais, le numéro 55 de Ludogorets a tapé la poitrine du buteur argentin et s’en sort sans sanction. Malgré tout, Santiago Godoy est resté sur le terrain pour le reste de la rencontre.

De quoi rappeler le kick de Kung-fu de Nigel De Jong sur Xabi Alonso en finale de la Coupe du monde 2010.

Le champion de Bulgarie va vous surprendre !

CT

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