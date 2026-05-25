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Steve Mandanda cash sur le nouveau logo de l'OM

LL
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Steve Mandanda cash sur le nouveau logo de l'OM

Steve Mandanda économisera 100 euros cette année. Dans une interview chez Konbini, l’ancien gardien de l’OM a donné son avis sur le nouveau logo du club phocéen , introduit en avril et qui fera son apparition sur maillots à partir de la saison prochaine. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le retraité de 41 ans ne fait clairement pas partie des supporters convaincus par ce changement d’identité.

« Je suis pas fan du logo. Le « Droit au but », pour moi ça reste emblématique, ça reste mythique et l’étoile pareil », a réagi le champion du monde 2018, en pleine promotion de son livre Les jours d’après qui traite de son blues après sa retraite.

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Steve Mandanda est loin d’être le seul Phocéen insatisfait de ce logo tout épuré, sans phrase ni étoile. Au moment de son officialisation, une banderole sur laquelle était écrit simplement « Non au nouveau logo » avait été déployée dans le parcage marseillais avant la défaite à Lorient le 18 avril.

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LL

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