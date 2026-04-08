Pour oublier l’ère De Zerbi ? Révolution de dingue à l’OM : le club change de logo. Il l’a officialisé lors du gala de la fondation du club, ce mercredi soir. Après 22 ans de service, le logo bleu ciel disparaît. Il laisse place à un O et un M plus foncés, ornés d’une étoile dorée. La com tient en un clip promotionnel de près de deux minutes, et le logo est présenté en trois points : « Pensé pour la jeunesse, transmis par l’histoire, conçu pour marquer son temps. »

L’OM change de logo pour la 12e fois de son histoire

La suite fait autant frissonner qu’un Monaco-Marseille. Ou pas : « Dans un monde où le football est convenu et aseptisé, nous, l’Olympique de Marseille, restons un bastion d’authenticité et de vérité. Des émotions brutes. Une fierté qui brûle le cœur et le corps. Une énergie sans commune mesure et avec laquelle on ne peut négocier. Ici on dit ce que les autres n’osent pas dire, on montre ce dont ils n’osent à peine rêver. » Il s’agit du douzième changement de logo de l’histoire de l’OM.

𝐏𝐞𝐧𝐬𝐞́ 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐚 𝐣𝐞𝐮𝐧𝐞𝐬𝐬𝐞, 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐦𝐢𝐬 𝐩𝐚𝐫 𝐥’𝐇𝐢𝐬𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞, 𝐜𝐨𝐧𝐜̧𝐮 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐦𝐚𝐫𝐪𝐮𝐞𝐫 𝐬𝐨𝐧 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐬. pic.twitter.com/kPaqEJo7Q8 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 8, 2026

Entre tradition et modernité.