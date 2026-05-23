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Le maire de Lens déclare le 22 mai férié

UL
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Le maire de Lens déclare le 22 mai férié

«  »Prends ça, Gabriel Attal ! Le maire de Lens a annoncé un jour férié en plus à Lens. Sylvain Robert, édile socialiste de la ville, a pris la parole lors des folles célébrations ayant suivi la victoire des Sang et Or en finale de la Coupe de France contre Nice (3-1).

« Je voudrais remettre à l’ensemble des joueurs la médaille de la ville, gravée avec la date du 22 mai, qui pour Lens restera fériée », a-t-il annoncé lors de sa prise de parole sur la place de l’Hôtel de Ville, rapportée par L’Équipe. Il a également remercié Joseph Ougourlian, président des Sang et Or, et dédicacé la victoire lensoise à Gervais Martel, dont les larmes ont, dit-il, « ému toute la France. » Pour ses 120 ans, Lens a remporté la première coupe de France de son histoire.

Encore un trophée pour Pierre Sage.

Un ancien joueur lensois craque au moment de fêter la première Coupe de France

UL

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