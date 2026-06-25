En direct : Turquie-États-Unis (0-0)

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Par Julien Faure
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Les États-Unis, premiers et qualifiés, affrontent la Turquie, dernière et éliminée.

Let's go comme ils disent !

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