- Mondial 2026
- Phase de groupes
- Groupe D
Sur quelle chaîne regarder le match Turquie – États-Unis ?
Le match du mondial 2026 du Groupe D Turquie – États-Unis aura lieu le vendredi 26 juin 2026 à 04:00 (heure française) au SoFi Stadium de Los Angeles (Inglewood). Le match est à suivre en direct sur beIN Sports.
Sur place, le coup d’envoi sera donné à 19:00 (heure locale, Amérique/Los Angeles).
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