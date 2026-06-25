Mason Greenwood aurait un accord avec un club turc

Tous les chemins mènent loin de Marseille. Priorité de l’AS Roma et de son coach Gian Piero Gasperini, Mason Greenwood aurait trouvé un accord avec la nouvelle direction du Fenerbahçe avec un contrat XXL à la clé, selon L’Équipe. Sauf que le club stambouliote ne souhaite proposer qu’une offre à 30 patates et des bonus à l’OM, qui sera sans doute jugée insuffisante.

30 millions, c’est niet

L’ailier anglais de 24 piges était le grand souhait de Hakan Safi, le candidat aux élections du club. Battu par la liste d’Aziz Yildirim, le candidat n’a pas pu formuler d’offre à Marseille, bien qu’il détienne un accord avec le joueur et son entourage.

Mais la nouvelle direction du Fener a repris le dossier en main et fait également de Greenwood une priorité de son mercato, tout en souhaitant faire un braquage sur son prix alors que l’OM est dans la panade financièrement. Dans les colonnes du quotidien sportif, un membre de la direction a déclaré que « beaucoup de prétendants pensent aussi que l’OM bradera Greenwood cet été, parce que le club est obligé de vendre des éléments, mais ils se trompent, il y a trop d’enjeux symboliques et financiers sur ce dossier. »

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