S’abonner au mag

ACTU MERCATO

Mason Greenwood se serait mis d’accord avec un club italien

EM
21 Réactions
Mason Greenwood se serait mis d’accord avec un club italien

Plus les heures passent, plus Mason Greenwood se rapproche de la capitale italienne. Pour celui qui a rendu les clés de son logement à Aix-en-Provence, la fin de l’aventure sur les terres de Marcel Pagnol approche à grands pas.

L’ailier anglais aurait trouvé un accord avec l’AS Roma, selon les informations du Corriere dello Sport. En même temps, le club olympien n’aura qu’une Ligue Europa à offrir au deuxième meilleur buteur du championnat la saison prochaine, alors comment refuser l’appel de la Ligue des champions, que les Romains vont disputer.

L’OM ne touchera pas l’intégralité de l’indemnité

L’entraîneur italien de la Roma, Gian Piero Gasperini, voudrait bâtir son futur rouleau compresseur autour du joueur de 24 ans, en faisant de lui sa priorité pour la saison prochaine. Problème pour le club italien, l’OM, qui compte chaque peso avec la plus grande attention, ne va pas brader son joueur phare des deux dernières saisons, sachant que 40 % de la somme récupérée par Marseille seront reversés à Manchester United, son ancien club.

L’offre de 40 patates, qui devrait être dégainée par les Giallorossi, sera sans doute insuffisante pour la Commanderie, qui réclame 55 millions d’euros à un marché très limité pour Greenwood, dont l’image reste écornée depuis les accusations de tentative de viol et de violences conjugales pour lesquelles les poursuites ont été abandonnées, malgré des documents accablants.

Robinio Vaz proche d’un départ de l’OM

EM

Commentaires

Les membres ont posté 21 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Frédéric Péchier
  • L'anesthésiste tueur
Les grands récits de Society: L'affaire Frédéric Péchier

Les grands récits de Society: L'affaire Frédéric Péchier

Après le Prix Varenne, notre article sur L'Affaire Péchier a remporté le prix Angle Noir du Club de la Presse de Reims, qui récompense le meilleur fait divers de l'année.

Les grands récits de Society: L'affaire Frédéric Péchier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Entre Mbappé et Dembélé, qui sortir du onze des Bleus ?

Mbappé
Dembélé
Aucun
Fin Dans 2j
99
32

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.