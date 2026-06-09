Mason Greenwood se serait mis d’accord avec un club italien

Plus les heures passent, plus Mason Greenwood se rapproche de la capitale italienne. Pour celui qui a rendu les clés de son logement à Aix-en-Provence, la fin de l’aventure sur les terres de Marcel Pagnol approche à grands pas.

L’ailier anglais aurait trouvé un accord avec l’AS Roma, selon les informations du Corriere dello Sport. En même temps, le club olympien n’aura qu’une Ligue Europa à offrir au deuxième meilleur buteur du championnat la saison prochaine, alors comment refuser l’appel de la Ligue des champions, que les Romains vont disputer.

L’OM ne touchera pas l’intégralité de l’indemnité

L’entraîneur italien de la Roma, Gian Piero Gasperini, voudrait bâtir son futur rouleau compresseur autour du joueur de 24 ans, en faisant de lui sa priorité pour la saison prochaine. Problème pour le club italien, l’OM, qui compte chaque peso avec la plus grande attention, ne va pas brader son joueur phare des deux dernières saisons, sachant que 40 % de la somme récupérée par Marseille seront reversés à Manchester United, son ancien club.

L’offre de 40 patates, qui devrait être dégainée par les Giallorossi, sera sans doute insuffisante pour la Commanderie, qui réclame 55 millions d’euros à un marché très limité pour Greenwood, dont l’image reste écornée depuis les accusations de tentative de viol et de violences conjugales pour lesquelles les poursuites ont été abandonnées, malgré des documents accablants.

Robinio Vaz proche d’un départ de l’OM