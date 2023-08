Un accord entre l’OM et Fenerbahçe a été trouvé pour Ünder

Les temps ont bien changé.

Alors que Cengiz Ünder avait déclaré à La Provence en avril vouloir rester à l’Olympique de Marseille la saison prochaine, l’international turc va s’envoler ce vendredi soir direction Istanbul. L’OM et Fenerbahçe ont trouvé un accord sur son transfert. Le joueur polyvalent, capable de joueur allier droit comme milieu offensif, devrait passer sa visite médicale avec le club stambouliote dans les prochaines heures. Le montant de l’opération est estimé à 15 millions d’euros.

Cengiz Ünder to Fenerbahçe, here we go! Agreement reached with OM on a permanent transfer — deal now being completed 🚨🟡🔵 #Fener #OM

Ünder, prepared to travel for medical tests soon. Follows Fred as new signing for Fener. pic.twitter.com/dyig7zK8eX

