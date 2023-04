Cengiz Under veut rester à Marseille

Ni l’hiver dernier, ni l’été prochain.

Interrogé par La Provence sur sa carrière et ses envies à court terme, Cengiz Under s’est montré très clair : pour lui, l’avenir passe par l’Olympique de Marseille. « Cet été ? Franchement, ce n’est pas d’actualité. Ce n’est pas un sujet. Je suis bien ici, j’ai envie de bien finir la saison, de nous qualifier en Ligue des champions et de rester à Marseille, a ainsi indiqué l’ailier. Je suis un élément important de l’équipe, je veux continuer à l’OM. Mon seul objectif pour cet été, c’est de prendre des vacances! (rires) Et de revenir à Marseille. Partir n’est pas envisageable. »

Même genre de réponse à propos des bruits passés parlant d’un potentiel départ, le Phocéen ne s’étant pas vraiment posé de question : « Si j’ai pensé à quitter l’OM au mercato d’hiver ? Jamais. Ça ne m’a pas effleuré l’esprit. J’ai lu ici et là que des rumeurs évoquaient mon transfert, mais je n’y ai jamais pensé. Je considérais que j’avais fait une très bonne première saison et que je ne voulais pas partir comme ça. Je me suis bien adapté à Marseille, je me sens bien ici. J’en ai discuté avec mon manager et à aucun moment je n’ai souhaité partir dans un autre club. »

Tant que l’ancien de la Roma continuera de jouer aussi bien qu’il pêche le merlu…

