Odsonne Edouard explique pourquoi il ne jouera pas la Coupe du monde avec Haïti

Un homme de principes. Meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France espoirs avec 17 buts marqués en 14 rencontres, Odsonne Edouard possède aussi la nationalité haïtienne. Un deuxième passeport qui aurait pu lui permettre de disputer le prochain Mondial aux États-Unis, les Grenadiers effectuant leur grand come-back sur la scène internationale pour la première fois depuis 1974.

En phase de poules, ils affronteront l’Écosse, le Brésil et le Maroc. Trois rencontres de gala que l’attaquant qui sort d’une saison de très bonne facture avec le RC Lens (14 buts et 3 passes décisives en 34 matchs) a pourtant choisi de décliner, malgré les sollicitations de la fédération haïtienne.

Une question de légitimité

L’ancien enfant terrible du PSG s’en est expliqué en zone mixte, peu après le sacre des Lensois en finale de la Coupe de France ce vendredi soir : « Je ne me sentais pas légitime. Les joueurs se sont battus pour se qualifier. Je n’allais pas arriver à la dernière minute pour profiter de cette Coupe du monde. Si je dois la jouer, je dois la mériter. »

Yacine Adli dit qu’il ne voit pas le problème.

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