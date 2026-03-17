Un ancien international français va représenter Haïti

Wilson Isidor à la Coupe du monde. Il y a quelques mois, Haïti a obtenu une qualification historique pour le prochain Mondial cet été (11 juin-19 juillet), la première depuis 1974. Pour la dernière trêve internationale avant la compétition, la Fédération haïtienne de football a décidé d’accueillir trois petits nouveaux dans sa sélection. Parmi eux, l’attaquant de Sunderland formé au Stade Rennais.

Du lourd à la Coupe du monde

Si Isidor (25 ans) n’a jamais été appelé chez les A par Didier Deschamps, il a fait ses gammes avec les jeunes de l’équipe de France jusqu’en U20 mais n’avait plus porté les couleurs tricolores depuis 2019 malgré une présélection en 2022 chez les Espoirs.

Pour la suite de sa carrière, Wilson Isidor a donc choisi de rejoindre la sélection du pays dont il est originaire. Avec Haïti, il affrontera la Tunisie et l’Islande en match amical et devrait, sauf blessure d’ici le mois de juin, participer à la Coupe du monde pour la toute première fois face à des grosses nations : le Brésil et le Maroc, après avoir débuté face à l’Écosse.

Beau timing.

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