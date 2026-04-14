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Alexander Isak titulaire, Mohamed Salah encore sur le banc

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Slot envoie ENCORE Salah sur le banc

The Special Arne ? Liverpool est condamné à l’exploit pour renverser le PSG mardi soir, et Arne Slot a logiquement changé des choses par rapport au match aller. Exit Joe Gomez, Jeremie Frimpong occupera le poste de latéral droit. On pensait que Mohamed Salah, buteur contre Fulham samedi, allait faire son retour dans le onze de départ… mais non. Le Pharaon sera sur le banc, comme au Parc des Princes.

Alexander Isak, en revanche, sera titulaire pour la première fois depuis le 9 décembre. L’attaquant suédois, tout juste revenu d’une longue blessure, a joué 20 minutes contre Fulham samedi. Hugo Ekitiké et Florian Wirtz seront à ses côtés pour faire sauter le verrou parisien. Toujours sans Alisson, les Reds devront faire avec Giorgi Mamardashvili dans les cages. La charnière Virgil van Dijk – Ibrahima Konaté sera chargée de repousser les assauts parisiens, avec Miloz Kerkez à sa gauche et donc Frimpong à sa droite. Last but not least, les indéboulonnables Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch et Alexis Mac Allister sont alignés au milieu de terrain.

Sans oublier le douzième homme.

En direct : Liverpool-PSG (0-0)

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