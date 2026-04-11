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Liverpool et Salah se rassurent avant de défier le PSG

TB
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Liverpool et Salah se rassurent avant de défier le PSG

Liverpool 2-0 Fulham

Buts : Ngumoha (36e) et Salah (40e)

La ville lumière peut trembler. Complètement dépassé mercredi soir sur la pelouse du Parc des Princes, Liverpool a redressé la tête ce samedi en Premier League. Dans le sillage d’un Mohamed Salah de retour dans le XI de départ, les Reds ont pris le meilleur sur Fulham (2-0). Inoffensifs dans la capitale, les protégés d’Arne Slot attaquent cette fois la partie pied au plancher, tandis que Bernd Leno fait ce qu’il peut pour éteindre l’incendie. Mais le dernier rempart allemand ne peut rien sur l’enroulé du prodige local Rio Ngumoha (1-0, 36e).

Le début d’une révolte menée en quelques minutes. Trouvé sur la droite de la surface, Salah imite son jeune coéquipier en enroulant à son tour pour trouver le petit filet opposé (2-0, 40e). De quoi retrouver le sourire pour la légende égyptienne, bien décider à faire passer encore quelques émotions à Anfield. Tout au long de la seconde période, Cody Gakpo, Florian Wirtz, Dominik Szoboszlai et toute la clique essaient de faire grimper le tarif, mais sans succès. Peu importe, car l’essentiel est ailleurs : après une semaine dans la tourmente, Liverpool redresse la tête et reste à l’affût du Top 4 de Premier League.

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