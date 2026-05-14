Coup de chaud sur l’organisation du Mondial. Dans une lettre ouverte, un groupe de scientifiques nommé World Weather Attribution (WWA) a alerté ce jeudi la FIFA sur les potentiels risques de plusieurs rencontres de la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet), en raison des fortes chaleurs prévues sur le continent nord-américain en été. Au total, 26 des 104 matchs de la grand-messe du football sont concernés par cette alerte, dont l’entrée en lice de l’équipe de France face au Sénégal, le 16 juin prochain au MetLife Stadium d’East Rutherford, dont le coup d’envoi est prévu à 15 heures locale (21h en France), donc potentiellement en plein cagnard.

Des reports exceptionnels demandés

Concrètement, la WWA appelle la FIFA à allonger les pauses fraîcheur (alors que celles-ci ont déjà été instaurées pour chaque période) et un protocole de report des matchs dont la température est équivalente à 38 degrés par temps sec et 40 degrés par temps humide. Un seuil jugé « dangereux, au niveau duquel le syndicat des joueurs suggère que les matchs devraient être annulés », a précisé Friederike Otto, cofondatrice du WWA, à l’AFP.

Toujours selon le groupe de scientifiques, les matchs à « haut risque » du prochain Mondial « pourraient se tenir dans des conditions de forte chaleur, plus probables que lors du précédent tournoi en Amérique du Nord en 1994, en raison du changement climatique. » Celui-ci ajoute que ces températures pourraient encourager les blessures chez les joueurs, et mettre aussi en danger les spectateurs, notamment dans les stades à ciel ouvert.

La balle est désormais dans le camp de la FIFA.

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