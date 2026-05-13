Battu par Alavés, le Barça fait une croix sur le record de points

Deportivo Alavés 1-0 FC Barcelone

Buts : Diabate (45e+1) pour les Babazorros

Une défaite anecdotique qui ne l’est pas totalement. Déjà assuré du titre de champion d’Espagne, le FC Barcelone s’est incliné ce mercredi sur la pelouse du Deportivo Alavés (1-0) à Mendizorrotza. Ce revers met fin aux derniers espoirs des Catalans d’égaler le record de points en Liga : avec 91 points à deux journées de la fin, les Blaugrana ne pourront plus atteindre la barre symbolique des 100 unités. Cet exploit n’a été réalisé qu’à deux reprises en Espagne : par le Real Madrid de José Mourinho en 2011-2012 et par le Barça de Tito Vilanova en 2012-2013.

Le premier match sans but du Barça cette saison

De son côté, Alavés signe une performance majuscule. Aucune équipe n’était parvenue à garder sa cage inviolée face au Barça en Liga cette saison. L’unique but de la rencontre est intervenu juste avant la pause, Ibrahim Diabate trompant Wojciech Szczęsny d’une reprise à bout portant à la suite d’un corner (1-0, 45e+1). L’équipe de Hansi Flick, largement remaniée pour l’occasion – avec notamment Álvaro Cortés en défense centrale pour ses débuts avec l’équipe première –, a joué à un petit rythme et s’est montrée assez peu dangereuse sur l’ensemble de la rencontre. Grâce à ce succès, le Deportivo Alavés remonte à la quinzième place (40 pts) et prend une petite unité d’avance sur Levante (18e) et Gérone (19e). À noter que la Real Sociedad, huitième de Liga (44 pts), n’est qu’à cinq points de la zone rouge à deux journées de la fin.

On aurait préféré le même suspense dans le haut de tableau de la Liga.

Un blessé de longue date fait son retour dans le groupe du Barça