Romelu Lukaku peut enfin rejoindre la Belgique

Bientôt un divorce à l’amiable pour Big Rom et le Napoli ? Alors que Romelu Lukaku avait pris la décision de soigner en Belgique sa blessure à la hanche contractée mi-mars, Naples l’avait eu mauvaise. Depuis, un point de non-retour a été atteint entre le buteur belge, ses dirigeants et son coach Antonio Conte, pourtant très proche de son désormais ancien protégé depuis leur aventure commune à l’Inter.

Lukaku reste sous contrat à Naples jusqu’en 2027

D’après les informations de la Gazzetta dello Sport, les deux parties seraient tombées d’accord pour que l’attaquant puisse rentrer en Belgique pour se préparer à la Coupe du monde. Il suivra un programme au centre d’entraînement fédéral belge. Un premier pas vers une séparation, presque sans tumulte entre les deux camps.

De son côté, en bon homme d’affaires, Aurelio De Laurentiis espère récupérer un bon billet pour le transfert de l’ancien Mancunien, sous contrat jusqu’en juin 2027, à l’approche du mercato. Des offres de l’Arabie saoudite ou de la Turquie pourraient tomber, toujours selon le média italien. Lukaku a également une chance de continuer son Giro d’Italie, puisque l’AC Milan reste également attentif à sa situation.

Il ne restera plus que la Juventus à cocher dans son bingo.

Un ancien Marseillais fait craquer le Napoli