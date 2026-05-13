Un acteur de Ted Lasso signe dans un club professionnel aux États-Unis

Non, ce n’est pas un transfert dans le scénario de la saison 4 de Ted Lasso. Cristo Fernández, l’acteur mexicain de la série américaine dans laquelle il jouait le rôle du footballeur Dani Rojas, avait été aperçu à l’entraînement du club américain du Locomotive d’El Paso, en mars dernier. L’équipe texane a annoncé la signature du comédien, ce mardi, via un communiqué : « Les rumeurs étaient vraies. Bienvenue à El Paso, Cristo Fernández. »

The rumors were true. Welcome to El Paso, Cristo Fernández. 🚂 El Paso Locomotive FC announced today that it has signed forward Cristo Fernández. Learn more🗞️: https://t.co/810iopg2NN #VamosLocos #VamosElPaso pic.twitter.com/Tfbjjpmfzm — El Paso Locomotive FC (@eplocomotivefc) May 12, 2026

Le football, c’est sa vie

L’attaquant de l’AFC Richmond dans la série occupera le même poste au Locomotive d’El Paso, qui évolue en USL Championship, le championnat de deuxième division nord-américain. Épris du ballon rond depuis sa jeunesse, le Mexicain avait stoppé sa carrière à cause d’une blessure à l’âge de 15 ans.

Deux décennies plus tard, son rêve de faire carrière devient réalité : « Le football a toujours occupé une place immense dans ma vie et mon identité, et peu importe où la vie m’a mené, le rêve de concourir professionnellement n’a jamais vraiment quitté mon cœur. »

Il pourrait pousser pour ramener Jamie Tartt, le 19e meilleur joueur fictif de l’histoire.

Un des chouchous de Ted Lasso s’entraîne avec des vrais pros