S’abonner au mag
  • États-Unis
  • Locomotive d'El Paso

Un acteur de Ted Lasso signe dans un club professionnel aux États-Unis

CT
1 Réaction
Un acteur de Ted Lasso signe dans un club professionnel aux États-Unis

Non, ce n’est pas un transfert dans le scénario de la saison 4 de Ted Lasso. Cristo Fernández, l’acteur mexicain de la série américaine dans laquelle il jouait le rôle du footballeur Dani Rojas, avait été aperçu à l’entraînement du club américain du Locomotive d’El Paso, en mars dernier. L’équipe texane a annoncé la signature du comédien, ce mardi, via un communiqué : « Les rumeurs étaient vraies. Bienvenue à El Paso, Cristo Fernández. »

Le football, c’est sa vie

L’attaquant de l’AFC Richmond dans la série occupera le même poste au Locomotive d’El Paso, qui évolue en USL Championship, le championnat de deuxième division nord-américain. Épris du ballon rond depuis sa jeunesse, le Mexicain avait stoppé sa carrière à cause d’une blessure à l’âge de 15 ans.

Deux décennies plus tard, son rêve de faire carrière devient réalité : « Le football a toujours occupé une place immense dans ma vie et mon identité, et peu importe où la vie m’a mené, le rêve de concourir professionnellement n’a jamais vraiment quitté mon cœur. »

Il pourrait pousser pour ramener Jamie Tartt, le 19e meilleur joueur fictif de l’histoire.

Un des chouchous de Ted Lasso s’entraîne avec des vrais pros

CT

À lire aussi
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
  • Légende
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Alors que Thomas Bangalter est partout, du nouveau film de Cédric Jimenez au nouvel album d'Orelsan en passant par la fête de fermeture du Centre Pompidou, c'est le moment de relire notre grand récit sur la fin de Daft Punk !

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Ousmane Dembélé est-il le meilleur joueur de la saison de Ligue 1 ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
76
33

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.