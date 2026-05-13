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Les relations se sont rafraîchies entre Beye et Benatia

LB
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Les relations se sont rafraîchies entre Beye et Benatia

Tout est chaos. Selon La Provence, les relations entre Medhi Benatia et Habib Beye ne sont pas au beau fixe en cette fin de saison.

L’union de février, une histoire ancienne

Alors que Medhi Benatia a été le grand artisan du retour de Beye dans la cité phocéenne en février, le quotidien provençal indique que le dirigeant olympien regretterait aujourd’hui son choix. L’entraîneur de l’OM de son côté ne supporterait plus l’interventionnisme de celui qui quittera ses fonctions à la fin de la saison. Les mises au vert successives auraient également été un point de friction entre les deux hommes.

J-4 avant la fin de saison.

L’Olympique de Marseille et Corinne Diacre se séparent d’un commun accord

LB

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