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L’Olympique de Marseille et Corinne Diacre se séparent d’un commun accord

LB
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L’Olympique de Marseille et Corinne Diacre se séparent d’un commun accord

Objectif assuré. Arrivée du côté de l’OM pour assurer le maintien des Marseillaises pour leur retour en Première Ligue après le limogeage de Frédéric Gonçalves, Corinne Diacre quitte l’Olympique de Marseille.

Après avoir assuré le maintien du club lors de l’avant-dernière journée face à Lens (0-1), le club et l’ancienne sélectionneuse des Bleues ont officialisé ce mercredi la fin de leur aventure commune. Dans son communiqué, le club indique que les deux entités « ont décidé d’un commun accord de ne pas prolonger leur collaboration à l’issue de la saison ». Le club indique également que le nom du nouvel entraîneur « sera communiqué prochainement ».

Vers de nouvelles aventures.

Corinne Diacre ne marche pas seule

LB

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