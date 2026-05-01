Pronostic Lens PSG : analyse, cotes et prono

Pronostic Lens PSG : malgré les absences, Paris favori. Analyse des cotes et pari conseillé sur la victoire du PSG ou plus de 2,5 buts.

Informations clés Lens est 2 e avec 67 points, PSG leader avec 73 points.

avec 67 points, PSG leader avec 73 points. PSG privé de quatre titulaires défensifs clés.

Lens a marqué lors de ses cinq derniers matchs.

PSG a remporté 4 des 5 dernières confrontations.

Pari « PSG vainqueur » coté à 2,1.

Infos du match Stade stade Bollaert-Delelis (Lens, France) — capacité 38 223 Compétition France Ligue 1 Tour / Journée Journée 29 Entraîneur Lens Pierre Sage Entraîneur PSG Luis Enrique

Ce mercredi, Lens accueille le PSG au stade Bollaert-Delelis pour un match en retard de la 29e journée de Ligue 1. Actuellement deuxième avec 67 points, Lens est assuré de participer à la Ligue des champions la saison prochaine. Pour le PSG, leader du championnat avec 73 points, un match nul suffirait pour décrocher le titre de champion de France. Cependant, l’équipe de Luis Enrique doit composer avec plusieurs absences notables en défense, ce qui pourrait influencer la dynamique du match. Avec une différence de buts favorable (+44), le PSG reste dans une position confortable, mais Lens, invaincu sur ses cinq derniers matchs, pourrait bien troubler les plans parisiens.

PSG favori malgré des absences clés

Il est intéressant de se demander comment le RC Lens peut battre le PSG par huit buts d’écart pour rêver encore du titre de champion, ce qui semble peu probable mais souligne la dynamique et les enjeux de cette fin de saison.

Forme récente Lens

Date Domicile Score Extérieur Résultat 2026-05-08 Lens 1-0 Nantes W 2026-05-02 Nice 1-1 Lens D 2026-04-24 Brest 3-3 Lens D 2026-04-21 Lens 4-1 Toulouse W 2026-04-17 Lens 3-2 Toulouse W

Lens montre une forme solide avec trois victoires et deux matchs nuls lors de ses cinq dernières rencontres. L’équipe de Pierre Sage, bien en place offensivement, a marqué 12 buts sur cette période. Cependant, les Sang et Or devront se passer de plusieurs joueurs clés en défense, ce qui pourrait les rendre vulnérables face à l’attaque parisienne. Malgré ces défis, Lens reste redoutable à domicile, avec une série de quatre victoires consécutives.

Forme récente PSG

Date Domicile Score Extérieur Résultat 2026-05-10 PSG 1-0 Brest W 2026-05-06 Bayern 1-1 PSG D 2026-05-02 PSG 2-2 Lorient D 2026-04-28 PSG 5-4 Bayern W 2026-04-25 Angers 0-3 PSG W

Le PSG aborde ce match avec une dynamique positive, alignant trois victoires et deux nuls lors de ses dernières sorties. Toutefois, l’équipe doit faire face à l’absence de plusieurs défenseurs titulaires, ce qui pourrait être un facteur de faiblesse contre Lens. Le PSG, qui a récemment assuré une place en finale de la Ligue des champions, pourrait se montrer prudent pour éviter les blessures avant cette échéance cruciale.

Historique des confrontations

Date Domicile Score Extérieur 2025-09-14 PSG 0-2 Lens 2025-01-18 Lens 1-2 PSG 2024-12-22 Lens 1-1 PSG 2024-11-02 PSG 0-1 Lens 2024-01-14 Lens 0-2 PSG

L’historique récent des confrontations entre Lens et PSG montre une nette domination parisienne avec quatre victoires sur les cinq derniers matchs. Le PSG a souvent su prendre l’ascendant, même à l’extérieur, ce qui pourrait confirmer son statut de favori pour cette rencontre.

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Par ailleurs, le pari « Plus de 2,5 buts dans le match » est coté à 3,6. Les deux équipes affichent une forte capacité offensive, Lens ayant marqué lors de ses cinq dernières rencontres et le PSG étant prolifique à l’extérieur. La rencontre pourrait donc être riche en buts, d’autant plus que les absences défensives parisiennes pourraient ouvrir le jeu.

En conclusion, bien que le PSG soit favori, le football reste imprévisible. Chaque équipe a ses forces et ses faiblesses, rendant tout pari incertain.

Mamadou Sangaré, le fier de Lens