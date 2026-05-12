Le derby romain a été reprogrammé à cause du Masters 1000

Ils peuvent pas, y a tennis ! Prévu initialement ce dimanche (12h30), le derby de la Ville éternelle est reporté à lundi soir (20h45) en raison de la finale du Masters 1000 de tennis, prévue dimanche également en terres romaines, tournoi que le héros local Jannik Sinner va tenter de remporter pour la première fois.

La sécurité avant tout

C’est la préfecture de Rome qui a communiqué cette décision de reprogrammer le match : « Au nom de la gestion de l’ordre public et de la mobilité urbaine concomitamment à un évènement de portée mondiale tel que les Internationaux d’Italie de tennis, en cours au Foro Italico […], le match de football AS Rome-Lazio se disputera le 18 mai à 20h45. »

Un match, souvent marqué par des violences, qui devrait être encadré par un important dispositif de sécurité. Maurizio Sarri, le coach des Biancocelesti, avait d’ailleurs contesté virulemment cette première décision de faire jouer le derby entre la Roma et la Lazio à midi en qualifiant cette décision « d’une insulte à la ville de Rome ».

En revanche, aucune perturbation ne sera liée à la préparation de la Coupe du monde, rassurez-vous.

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