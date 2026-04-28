Une première bande-annonce pour la saison 4 de Ted Lasso

Le plus célèbre des entraîneurs est de retour. Sur X, le directeur d’Apple, Tim Cook, a dévoilé la bande-annonce de la saison 4 de Ted Lasso. Le technicien de l’AFC Richmond reprend du service sur Apple TV+, à partir du 5 août prochain.

Une aventure qui permettra de retrouver Jason Sudeikis (Ted Lasso), Hannah Waddingham (Rebecca Welton) et plusieurs autres acteurs des saisons précédentes, mais aussi de nouveaux visages.

Welcome back coach! Ted Lasso returns August 5 on @AppleTV! pic.twitter.com/Rg52Pu0lbS — Tim Cook (@tim_cook) April 28, 2026

Direction le football féminin

Exit les pelouses de Premier League, voici venu le temps du football féminin. « Ted revient à Richmond pour relever le plus grand défi de sa carrière : entraîner une équipe féminine de football de deuxième division », annonce le synopsis.

En effet, coach Lasso aura la lourde tâche d’accompagner l’équipe féminine du club anglais, envers et contre tous les préjugés qu’elle peut susciter. Nouveau défi, mais environnement connu pour le plus anglais des Américains.

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