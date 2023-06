Les notes de Ted Lasso

Ted Lasso

Le type est parfait sans trop en faire, drôle, élégant, intelligent et sensible. Il y a 2000 ans, Ted aurait non seulement tendu l’autre joue, mais aurait aussi proposé l’intégralité de sa personne. Un brin sado-maso ? Peut-être. Mention spéciale à cette superbe moustache, bien plus seyante que celle du Domenech de 1978 et sa terrible perdition stylistique.