L’Afrique du Sud écrit l’histoire de la Coupe du monde à sa manière

Un match que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Réduite à neuf après les expulsions de Sphephelo Sithole et Themba Zwane face au Mexique, l’Afrique du Sud a marqué l’histoire de la Coupe du monde à sa façon en ouverture de cette édition 2026. Cela faisait en effet 20 ans tout pile qu’une équipe n’avait pas vu deux de ses joueurs écoper d’un carton rouge au cours d’un match.

La dernière fois qu'une équipe avait terminé à 9 lors d'une rencontre à la Coupe du Monde est le Portugal et les Pays-Bas lors de leur confrontation le 25 juin 2006 (9 contre 9). #MEXRSA https://t.co/SoVgc6j9VD — Stats Foot (@Statsdufoot) June 11, 2026

C’étaient le cas des deux protagonistes en l’occurrence, lors du célèbre huitième de finale entre le Portugal et les Pays-Bas lors du Mondial allemand, en 2006. Une rencontre désormais connue sous le nom de « bataille de Nuremberg », au cours de laquelle seize cartons jaunes (et donc quatre rouges) avaient été distribués.

La « bataille de Mexico », ça sonne bien aussi.

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