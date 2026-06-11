Kyky est confiant. Alors que l’équipe de France doit encore patienter avant de faire son entrée en lice dans cette Coupe du monde face au Sénégal mardi soir, Kylian Mbappé s’est confié à M6. Le capitaine des Bleus a notamment clamé son envie d’aller chercher une troisième étoile. « Pourquoi se freiner à avoir de l’enthousiasme et de l’ambition ? On doit aller faire l’Hisroire, on ne l’a pas faite encore, a-t-il affirmé, conscient de son rôle de modèle au sein d’un jeune groupe. Je pense que je commence à être un joueur avec de la bouteille. C’est vraiment un plaisir de guider les jeunes joueurs, surtout sur le côté émotionnel. Savoir que le monde s’arrête pour te regarder, il faut savoir le gérer. C’est le plus grand adversaire dans une Coupe du monde. »

Kylian Mbappé affiche sa confiance pour le parcours des Bleus 🔥 Le capitaine français croit fort aux chances de l’équipe de France. Suivez la Coupe du Monde de la FIFA 2026 en direct sur M6 et M6+ https://t.co/A2JlsawZr6#CDM2026 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/HFprd11HqH — M6 - Coupe du Monde de la FIFA 2026™ (@M6) June 11, 2026

L’avant-centre du Real Madrid et ses coéquipiers devront commencer par éviter le piège que leur tendront les Lions de la Teranga à New York : « Ce sont des matchs qui donnent envie, on joue contre le champion d’Afrique, a poursuivi l’intéressé, pas certain de la terminologie à adopter concernant le vainqueur dépossédé de la dernière CAN. On ne peut pas nier qu’il y a une histoire entre le Sénégal et la France. C’est à 21h heure française, les gamins ne seront pas couchés, ça va être super. »

« J’espère que Deschamps ne rejouera pas la Coupe du monde avec une autre équipe »

Mbappé s’est également confié sur l’avenir de Didier Deschamps, qui quittera la direction de l’équipe de France à l’issue du tournoi. Avec l’espoir de ne pas croiser sa route dans la peau d’un adversaire à l’avenir. « Il a beaucoup changé, il est plus souple. Moi ça me surprend. Ça prouve toute la qualité du gars à se réinventer à chaque fois, il y a une autre génération qui arrive avec d’autres codes et lui n’a jamais été dépassé par ça, a d’abord salué son capitaine. On va essayer de profiter de lui un maximum et de lui rendre hommage. En espérant que ce soit sa dernière Coupe du monde, qu’il ne la rejoue pas avec une autre équipe. J’ai vu qu’ils ont dit l’Italie, mais ce serait moche. L’Argentine ? Non ! (Rires) Il représente trop pour nous en tant que Français. »

Dommage, pour le Real Madrid c’est déjà pris.

Un match Doué-Barcola pour France-Sénégal ?