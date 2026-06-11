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Angers prolonge un cadre

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Angers prolonge un cadre

Pas de blabla avec Belkebla. Haris Belkebla prolonge jusqu’en 2028, avec une année en option avec le SCO d’Angers, a annoncé le club ce jeudi soir. Le milieu de terrain algérien (11 sélections entre 2019 et 2022) a réussi à s’imposer en tant que capitaine du 13e de Ligue 1 depuis la saison dernière et la baisse de temps de jeu de l’historique Pierrick Capelle.

Arrivé à l’été 2024 en provenance de deuxième division d’Arabie saoudite (Ohod Club) après un passage remarqué au Stade brestois (167 matchs) entre 2018 et 2023, il est le joueur qui a parcouru le plus de kilomètres sur les terrains de l’élite française en 2025-2026 (392,4 kilomètres). Élément indéboulonnable du onze angevin, le milieu de terrain devra composer avec un nouveau coach, Alexandre Dujeux étant remplacé par Stéphane Gilli.

Haris nous veut du bien.

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