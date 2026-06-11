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Angers prolonge un cadre
Pas de blabla avec Belkebla. Haris Belkebla prolonge jusqu’en 2028, avec une année en option avec le SCO d’Angers, a annoncé le club ce jeudi soir. Le milieu de terrain algérien (11 sélections entre 2019 et 2022) a réussi à s’imposer en tant que capitaine du 13e de Ligue 1 depuis la saison dernière et la baisse de temps de jeu de l’historique Pierrick Capelle.
Angers SCO est heureux d'annoncer la prolongation d’Haris Belkebla 🖤🤍 Le milieu de 32 ans est désormais lié au Club jusqu'en 2028, avec une année supplémentaire en option. Félicitations Haris 👏 ✍️ https://t.co/3NKLeR5UJX pic.twitter.com/x4Od4u4gbl— Angers SCO (@AngersSCO) June 11, 2026
Arrivé à l’été 2024 en provenance de deuxième division d’Arabie saoudite (Ohod Club) après un passage remarqué au Stade brestois (167 matchs) entre 2018 et 2023, il est le joueur qui a parcouru le plus de kilomètres sur les terrains de l’élite française en 2025-2026 (392,4 kilomètres). Élément indéboulonnable du onze angevin, le milieu de terrain devra composer avec un nouveau coach, Alexandre Dujeux étant remplacé par Stéphane Gilli.
Haris nous veut du bien.
NB