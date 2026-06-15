Anthony Lopes a trouvé un nouveau club

Le rebond. Après une saison galère marquée par une relégation avec le FC Nantes, Anthony Lopes, en fin de contrat, a trouvé un nouveau projet. Le désormais ex-portier des Canaris s’est engagé ce lundi avec Angers.

Le communiqué publié précise que le gardien portugais s’était engagé pour deux saisons avec une année supplémentaire en bonus.

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Une 15ᵉ saison en Ligue 1

Après deux saisons au FCN, le portier de 35 ans, formé à l’Olympique lyonnais, va donc porter les couleurs d’un troisième club dans sa carrière en professionnel et vivre sa 15e saison dans l’élite.

À ce jour, Lopes a disputé « 378 matchs de Ligue 1, pour 123 clean sheets, auxquels il ajoutera 74 rencontres en Coupe d’Europe », comme précise le SCO. Ce recrutement fait suite à la fin du prêt sans option d’achat d’Hervé Koffi, auteur d’une excellente saison avec 120 arrêts (78,3 % de réussite dans l’exercice).

Alors les Angevins, ravis ?