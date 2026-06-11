Zidane fait construire un complexe de padel contesté

La famille Zidane, par sa société civile immobilière (SCI) Z5, souhaite construire un complexe de padel de 2,5 hectares dans l’Aveyron, au nord de Rodez, selon Reporterre. Déjà propriétaire de 12 terrains à Aix-en-Provence et de 6 à Istres, Zizou et son entourage en veulent 9 supplémentaires à Onet-le-Château, en plus d’un terrain de five et d’un restaurant.

Municipalité clémente et loyer pas cher

Problème, la parcelle du terrain concernée était encore classée en agricole dans le plan local d’urbanisme intercommunal (Plui) et donc interdite à toute construction hors usage agricole. Une seule exception pour la location est possible : que ce soit « une opération d’intérêt général ». La mairie justifie la signature du bail auprès du média d’investigation « par le renforcement de la diversification de l’offre sportive et de loisirs » et par « un engouement croissant pour les sports de raquette ».

« Tout le monde a émis un avis favorable pour le permis de construire alors que l’on cherche en vain l’intérêt public de l’équipement », explique Claudine Bonhomme, présidente du collectif de préservation des terres agricoles du Rouergue (Aveyron).

En plus d’octroyer un permis de construire à la famille Zidane, la municipalité aurait été clémente quant au tarif du loyer, fixé à 137 euros par mois… pendant 99 ans. Vingt fois moins qu’une autre proposition faite à l’ex-numéro 5 du Real Madrid en banlieue de Perpignan.

Une passe dé digne de Youri Djorkaeff sur corner.