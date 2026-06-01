Pronostic États-Unis Paraguay : analyse, cotes et prono Coupe du Monde

États-Unis – Paraguay : découvrez notre analyse, les cotes et notre pronostic victoire États-Unis pour ce match d’ouverture de la Coupe du Monde à Los Angeles.

Informations clés Aucun clean sheet pour les États-Unis sur leurs 5 derniers matchs (12 buts encaissés).

Paraguay privé de plusieurs titulaires majeurs en défense et d’Enciso devant.

Les États-Unis ont remporté les 3 derniers duels face au Paraguay, dont le dernier 2-1.

Les deux équipes ont marqué lors de 4 des 5 derniers matchs des États-Unis.

Match d’ouverture au stade de Los Angeles (70 240 places), ambiance attendue chaude.

Infos du match Stade Los Angeles Stadium (Inglewood, CA, USA) — capacité 70 240 Compétition Coupe du Monde Tour / Journée Journée 1 Entraîneur États-Unis Mauricio Pochettino Entraîneur Paraguay Gustavo Alfaro

Les États-Unis lancent leur Coupe du monde à Los Angeles avec une défense toujours aussi perméable : zéro clean sheet sur les cinq derniers matchs, douze buts encaissés. Pourtant, aucune panne offensive : onze buts marqués, quatre matchs à plus de 2,5 buts. En face, le Paraguay débarque avec une attaque en confiance, neuf buts sur la même période et aucun match sans marquer. Mais la blessure d’Enciso et deux absences majeures en défense (Balbuena, Bobadilla) pourraient peser lourd. Avantage historique aux Américains, invaincus sur les trois dernières confrontations.

À noter que l’actualité autour de la compétition est intense, avec par exemple l’Arcom qui souhaite bloquer les IPTV pendant la Coupe du monde, preuve de l’engouement et de la vigilance autour de l’événement.

Le contexte du match : États-Unis – Paraguay

Les États-Unis démarrent leur Mondial avec l’avantage du terrain

Forme récente des États-Unis

Date Domicile Score Extérieur Résultat 2026-06-06 États-Unis 1-2 Allemagne L 2026-05-31 États-Unis 3-2 Sénégal W 2026-03-31 États-Unis 0-2 Portugal L 2026-03-28 États-Unis 2-5 Belgique L 2025-11-19 États-Unis 5-1 Uruguay W

La défense américaine prend l’eau, douze buts encaissés en cinq matchs. Mais les filets tremblent aussi dans le bon sens : onze buts marqués, seulement une rencontre sans trouver la faille. Les hommes de Mauricio Pochettino aiment les scénarios ouverts, quatre des cinq dernières sorties ont dépassé les 2,5 buts. Turner ou Freese dans les buts, le choix reste flou mais l’attaque répond présente, portée par Pulisic et Balogun. La victoire contre le Sénégal a relancé la dynamique après deux revers nets face à la Belgique et au Portugal. Ce match États-Unis – Paraguay sera donc un test majeur pour la solidité défensive américaine.

Forme récente du Paraguay

Date Domicile Score Extérieur Résultat 2026-06-05 Paraguay 4-0 Nicaragua W 2026-03-31 Maroc 2-1 Paraguay L 2026-03-27 Grèce 0-1 Paraguay W 2025-11-19 Mexique 1-2 Paraguay W 2025-11-15 États-Unis 2-1 Paraguay L

Le Paraguay a trouvé des certitudes offensives : cinq matchs de rang sans rester muet, neuf buts inscrits, dont un éclatant 4-0 contre le Nicaragua. Mais derrière, l’équilibre vacille : deux clean sheets seulement, et des absences qui fragilisent le bloc. La victoire au Mexique prouve que cette équipe sait voyager, mais la défaite à Los Angeles en novembre dernier rappelle la difficulté face aux gros morceaux. Enciso forfait, c’est la créativité offensive qui en prend un coup, même si Almirón et Sanabria restent des dangers. Ce États-Unis – Paraguay s’annonce donc ouvert, chaque équipe ayant ses forces et faiblesses.

Historique des confrontations

Date Domicile Score Extérieur 2025-11-15 États-Unis 2-1 Paraguay 2018-03-27 États-Unis 1-0 Paraguay 2016-06-11 États-Unis 1-0 Paraguay

Trois rencontres récentes, trois succès américains. À chaque fois, les États-Unis ont marqué en première période. Les marges restent étroites mais la maîtrise américaine est nette. Le Paraguay n’a pas marqué plus d’un but en déplacement face à cet adversaire. Cet historique joue clairement en faveur des Américains pour ce pronostic États-Unis – Paraguay.

Notre pronostic : États-Unis vainqueur ?

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► Le pari « États-Unis vainqueur » est coté à 1,91. Le pays hôte reste sur trois victoires directes contre le Paraguay et profite d’un effectif complet offensivement. En face, les absences d’Enciso et Balbuena alourdissent la note. Attention tout de même à la fébrilité défensive américaine : zéro clean sheet sur cinq matchs, ça ne pardonne pas toujours.

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La ferveur autour de la Coupe du monde se ressent aussi hors du terrain, comme en témoigne la décision de Toulouse d’imposer un couvre-feu pour la Coupe du monde, illustrant l’impact sociétal de l’événement.

Un premier match de Coupe du monde n’est jamais écrit d’avance : rien n’est jamais acquis, la tension sera maximale à Los Angeles. Pour ce États-Unis – Paraguay, le pronostic penche en faveur des locaux, mais gare aux surprises dans ce début de Coupe du monde.

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