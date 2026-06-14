États-Unis-Paraguay a dépassé les Finales NBA en termes d'audience

Qui a dit que les Américains n’en avaient rien à faire du foot ?

Bonne nouvelle pour Mauricio Pochettino et ses hommes : leur brillante entrée en lice face au Paraguay vendredi soir n’est pas passée inaperçue au pays, et il ne serait pas étonnant de voir l’engouement grandir autour de Team USA ces prochaines semaines. Retransmise aux États-Unis par Fox Sports et Telemundo, la victoire américaine a rassemblé plus de 24,9 millions de téléspectateurs sur place, ce qui constitue un record historique pour un match de cette sélection nationale.

Plus étonnant encore : il s’agit là de meilleurs chiffres que pour n’importe quel match des Finales NBA (on ne connaît pas encore les audiences du match 5, qui a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche, NDLR) entre les Spurs de Victor Wembanyama et les Knicks de Jalen Brunson. Jusque-là, le pic d’audience pour ces Finales a eu lieu lors du match 3, avec 23,8 millions de téléspectateurs.

Reste à savoir si les téléspectateurs étaient là surtout pour voir les prestations de Future, Tyla et Katy Perry ou plutôt celles de Folarin Balogun et Timothy Weah.

Les US et les coutumes