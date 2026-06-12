Pogba rêve toujours des Bleus

Ce rêve bleu ! Présent lui aussi aux États-Unis et à Los Angeles pour l’ouverture du Mondial 2026, Paul Pogba ne sera pas bien loin (façon de parler) de l’équipe de France, qui loge à Boston et qui va surtout disputer l’intégralité de ses matchs de poule aux States.

Dans une interview accordée à L’Équipe ce vendredi, la « Pioche » a révélé qu’il avait encore dans un petit coin de sa tête un come-back sous la tunique bleue, plus de quatre ans après sa dernière cape tricolore en mars 2022.

« C’est encore mon rêve »

« Qu’est-ce qui m’a manqué cette saison ? Je reviens de loin, donc ce n’est pas comme si je ne m’y attendais pas. Ce qu’il a manqué, c’est du rythme, a d’abord concédé l’ancien joueur de Manchester United. J’ai besoin de me sentir bien. C’est ce qu’il me faut pour revenir au haut niveau. L’équipe de France, c’est du bonus. […] C’est encore mon rêve de continuer à porter ce maillot. Et il faut le mériter. »

Invité à L.A. en tant qu’ambassadeur Adidas, son équipementier, Pogba a aussi livré son regard sur le groupe actuel de l’équipe de France, et notamment son vivier offensif : « C’est peut-être l’équipe la plus forte depuis 2006, avec tous les talents qu’il y a. Je pense qu’il y a une meilleure équipe encore qu’en 2022 et qu’en 2018 au niveau individuel. Mais c’est une Coupe du monde : il n’y a pas que le talent qui va jouer. »

L’espoir est le dernier à mourir, pas vrai ?

Un match Doué-Barcola pour France-Sénégal ?