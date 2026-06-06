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Rayan Cherki se fait gentiment tirer les oreilles

JF
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Rayan Cherki se fait gentiment tirer les oreilles

Même les diamants les mieux polis ont parfois des impuretés. S’il s’est fait remarquer pour une sacrée performance sur le terrain malgré la défaite face à la Côte d’Ivoire, Rayan Cherki a surtout épaté en interview d’après match. Plein de fougue et d’insouciance, le meneur de jeu a fait le show et n’a pas caché ses ambitions pour le Mondial.

S’il a su se montrer très bon dans l’exercice, il a aussi glissé que les Bleus iront au Mondial « pour écraser tout le monde ». Une phrase rassurante pour tous les supporters quant à l’état d’esprit du groupe France, mais qui a fait siffler les oreilles du staff tricolore, très attaché à la discrétion dans les propos des joueurs.

Une page déjà fermée

En boss de la com’ qu’il est, Didier Deschamps est donc, selon L’Équipe, allé voir l’ancien lyonnais pour lui rappeler son credo de sobriété médiatique. Selon le quotidien, sa sortie a de prime abord interpellé le staff des Bleus, sans que cela n’en devienne une affaire d’état. Le sélectionneur a donc fait passer son message et l’incident, si on peut appeler ça ainsi, est clos.

Dans des propos rapportés par L’Équipe toujours, qui cite une source proche des Bleus, on comprend que tout cela ne devrait pas aller plus loin : « Il n’y a absolument aucun problème entre Rayan et Didier Deschamps. C’est une interview de dix minutes où Rayan s’exprime librement. Et sur une phrase, il entend, avec ses mots, ceux de sa génération, affirmer l’ambition de l’équipe de France. L’échange s’est déroulé dans la plus grande bienveillance. » Son statut sportif n’est d’ailleurs absolument pas remis en cause. Et heureusement on a envie de vous dire.

En même temps, quand on a plané que la Premier League, difficile de faire la fine bouche ensuite.

« Deschamps maîtrise l’art de l’esquive »

JF

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