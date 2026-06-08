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Lorient aurait choisi son nouveau coach

TJ
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Lorient aurait choisi son nouveau coach

À Lorient, chauve = bon entraîneur. Tout juste parti d’Angers, club où il a résilié son contrat, Alexandre Dujeux aurait déjà trouvé un point de chute. Selon RMC Sport, l’ancien coach du SCO serait sur le point de s’engager avec Lorient, dans le cadre d’un contrat de trois ans. Si ça viendrait à se réaliser, il succèderait donc à Olivier Pantaloni.

Séduits par les idées et la philosophie de jeu de Dujeux, les dirigeants lorientais auraient fait leur choix. Sécurité ou ambition ? Toujours est-il que le technicien de 50 ans restent sur deux maintiens réussis en Ligue 1 avec Angers, qui était pendant ces deux dernières années largement promis à une relégation.

L’officialisation ne serait qu’une question de temps.

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TJ

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