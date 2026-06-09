Lorient officialise son nouveau coach

La culture Dujeux. Le FC Lorient a officialisé la nouvelle qui était connue de tous ce mardi soir, en nommant Alexandre Dujeux nouvel entraîneur des Merlus pour succéder à Olivier Pantaloni.

Une réussite à Angers

Le coach qui a fait des miracles avec le SCO s’est engagé jusqu’en 2028, avec une troisième année en option, avec le club morbihannais. Il pourra demander des conseils à son prédécesseur, dont il avait été l’adjoint à Ajaccio, et disposera surtout d’un peu plus de moyens qu’à Angers, qu’il avait réussi à maintenir dans l’élite ces deux dernières saisons.

𝐀𝐥𝐞𝐱𝐚𝐧𝐝𝐫𝐞 𝐃𝐮𝐣𝐞𝐮𝐱 est le nouvel entraîneur du FC Lorient 🆕🐟⚓️ Bienvenue chez les Merlus, coach 🤝🧡 pic.twitter.com/uMvbJXpzV2 — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) June 9, 2026

« Alexandre a montré qu’il savait révéler les potentiels, faire grandir un groupe et viser la performance en s’appuyant sur des valeurs fortes de travail, d’exigence et de solidarité. Cette approche correspond pleinement à l’identité du FC Lorient », salue son nouveau président Loïc Féry. Dujeux avait quitté Angers en cours de bail, pour saisir cette opportunité lorientaise.

Même pas sûr qu’il puisse profiter du talent de Pagis Junior.

Lorient aurait choisi son nouveau coach