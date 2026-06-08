Les Pays-Bas gagnent l'Ouzbékistan sans rassurer

Pays-Bas 2-1 Ouzbékistan

Buts : Gakpo (SP, 32e et 90e+7) pour les Oranje // Sergeev (90e+2) pour les Loups blancs

Expulsion : Til (72e)

Pas rassurants, ces Oranje. Ce lundi soir, les Pays-Bas se sont difficilement imposés en amical contre l’Ouzbékistan (2-1), dans ce qui était l’ultime répétition générale avant la Coupe du monde. C’est finalement un doublé sur penalty de Cody Gakpo qui a quand même permis aux Néerlandais de repartir avec la victoire, face à de conquérants Ouzbeks, qui ne viendront pas au Mondial pour faire de la figuration.

En effet, les Loups blancs pensaient même arracher le nul avec une égalisation dans le temps additionnel de Igor Sergeev, mais les coéquipiers d’Abdukodir Khusanov ont été trompés par l’attaquant des Reds à la toute dernière seconde, malgré l’infériorité numérique des Pays-Bas. À l’arrivée, la bande de Ronald Koeman arrive à la Coupe du monde avec pas mal de doutes sur leur capacité à aller loin dans la compétition, le forfait de dernière minute de Jurriën Timber n’aidant certainement pas.

Et l’Ouzbékistan, jusqu’où ça peut aller ?

Deux matchs entre les Pays-Bas et l’Ouzbékistan pour le prix d’un