Un forfait de dernière minute aux Pays-Bas !

Aux portes du Mondial… Énorme déception pour Jurriën Timber, qui ne voyagera pas vers l’Amérique du Nord avec les Pays-Bas. Le défenseur d’Arsenal et champion d’Angleterre traînait une blessure à la cheville depuis le mois de mars, pourtant c’est une autre blessure qui a finalement eu raison de lui. « Le défenseur de 24 ans ne s’est pas suffisamment remis d’une blessure à l’aine pour pouvoir participer à la Coupe du monde dans le respect des consignes médicales. En concertation avec le staff médical, il a donc été décidé que Timber quitterait le stage de préparation de l’équipe nationale à New York après le match contre l’Ouzbékistan (qui a lieu ce lundi soir, ndlr). »

Jurriën Timber misses the 2026 World Cup. The 24-year-old defender has not recovered sufficiently from a groin injury to take part in the World Cup in a medically responsible manner. In consultation with the medical staff, it has therefore been decided that Timber will leave the… pic.twitter.com/r6Wu8FRCfP — OnsOranje (@OnsOranje) June 8, 2026

Lutshareel Geertruida pour le remplacer

Pourtant entré en cours de jeu lors de la finale de C1 perdue face au PSG, ce qui laissait présager un retour en forme pour le Mondial, Timber doit bien laisser sa place. De quoi interroger sur la gestion de son cas par le staff londonien ? A-t-il contracté cette blessure pendant la préparation néerlandaise ? En attendant, ce forfait de dernière minute fait un heureux. Prêté cette saison à Sunderland par Leipzig, Lutsharel Geertruida le remplace dans le groupe dirigé par Ronald Koeman. Un coup dur supplémentaire pour les Oranje, après les forfaits de Xavi Simons, Matthijs de Ligt et Stefan de Vrij.

Une défense de g̶o̶u̶d̶a̶ gruyère ?

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